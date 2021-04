Torino, le ultime dal Fila: lavoro tecnico e partite. Tutti in gruppo i granata

Mattinata con allenamento per il Torino in vista dell'attesa sfida di lunedì contro il Parma di Roberto D'Aversa

Continua a lavorare il Torino, che sta preparando l'importantissima gara di lunedì sera (ore 20.45) contro il Parma. Allenamento mattutino per i ragazzi di Davide Nicola. Dopo l’attivazione muscolare, Andrea Belotti e compagni hanno dapprima eseguito esercitazioni sulla forza e poi svolto un programma tecnico (ben visibile anche dal video postato dalla società sul proprio profilo Twitter ufficiale), che si è concluso con una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Tutti i giocatori hanno svolto regolarmente l'allenamento in gruppo. Domani in calendario un'altra sessione.