"Tra i convocati ci saranno Zapata, Adams e Pedersen. Dobbiamo capire il minutaggio: Pedersen e Zapata hanno avuto un percorso pulito, Adams stamattina c'era qualche dubbio". Così in conferenza stampa Roberto D'Aversa, in vista del match contro il Sassuolo in programma venerdì alle ore 20:45, ha annunciato il recupero di Zapata e Ché Adams, entrambi assenti con l'Udinese, e di Pedersen, che ha saltato le ultime due gare. Tre recuperi importanti per il tecnico granata, che dovrà comunque valutare il minutaggio da concedere ai suoi giocatori per preservarne l'integrità fisica. Restano ancora, invece, indisponibili il lungodegente Aboukhlal che è stato rimandato a casa, Anjorin e Ismajli, che D'Aversa conta di riavere a disposizione nel derby contro la Juventus nell'ultima giornata di campionato.