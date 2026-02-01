Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino-Lecce, le ultime dai campi: squadre in campo

PREPARTITA

Torino-Lecce, le ultime dai campi: squadre in campo

Torino-Lecce, le ultime dai campi: squadre in campo - immagine 1
Seguite con noi tutte le ultime novità sul prepartita dell'incontro odierno grazie ai nostri inviati allo stadio
Eugenio Gammarino

12.00 - Squadre in campo

11.50 - Entrati portieri per riscaldamento

11.45 - Il Torino ha reso noto l'undici titolare del match di oggi: esordio per Marianucci

11.30 - Sono stati resi noti i convocati di Baroni per il match contro il Lecce: presenti i nuovi acquisti, non recupera Simeone

Torino-Lecce, le ultime dai campi: squadre in campo- immagine 2

11.15 - Ultras granata in protesta fuori dallo stadio

11.14 - Arrivato anche pullman del Lecce

11.05 - Il pullman del Torino è arrivato allo stadio

11.00 - Squadre attese allo Stadio Olimpico Grande Torino

Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Lecce: seguite con noi tutte le novità sul prepartita di questo incontro valido per il 23° turno di Serie A.

Leggi anche
Torino-Lecce, la società rimuove le locandine con l’invito a lasciare vuota la curva:m
Torino, i convocati per il Lecce: presenti i nuovi acquisti, non c’è Simeone

© RIPRODUZIONE RISERVATA