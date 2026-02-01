12.00 - Squadre in campo
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
PREPARTITA
Torino-Lecce, le ultime dai campi: squadre in campo
Seguite con noi tutte le ultime novità sul prepartita dell'incontro odierno grazie ai nostri inviati allo stadio
11.50 - Entrati portieri per riscaldamento
11.45 - Il Torino ha reso noto l'undici titolare del match di oggi: esordio per Marianucci
11.30 - Sono stati resi noti i convocati di Baroni per il match contro il Lecce: presenti i nuovi acquisti, non recupera Simeone
11.15 - Ultras granata in protesta fuori dallo stadio
11.14 - Arrivato anche pullman del Lecce
11.05 - Il pullman del Torino è arrivato allo stadio
11.00 - Squadre attese allo Stadio Olimpico Grande Torino
Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Lecce: seguite con noi tutte le novità sul prepartita di questo incontro valido per il 23° turno di Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA