Torino, Linetty in gran forma si distingue durante l’allenamento

È iniziata da ormai una settimana la preparazione estiva del Toro. Sabato per la prima volta sono state aperte le porte del Filadelfia e così tutti i tifosi si sono potuti recare allo stadio per osservare da vicino gli allenamenti. Oggi, 17 Luglio, la squadra partirà per il ritiro a Pinzolo e quasi tutti i giocatori hanno cominciato la preparazione estiva. A dover ancora rientrare dalle vacanze sono solamente Ricci, Rodriguez e Bellanova, anche se giustificati poiché hanno giocato con le rispettive nazionali ed hanno avuto il diritto a qualche ulteriore giorno di riposo. Durante l'allenamento di Sabato mister Juric ha deciso di far giocare ai propri calciatori una partitella su campo ridotto e ad aver preso le redini del centrocampo sono stati Ilic e Linetty. Il calciatore polacco ha dimostrato grandissima grinta e tenacia, affermandosi sin da subito in grandissima forma.

Il futuro di Linetty

Attorno al nome di Karol Linetty, arrivato in granata nell'estate del 2020, sono sempre circolate numerose discussioni. Fortemente voluto da Giampaolo, acquistato per 7,5 milioni, è stato subito posto dall'allenatore ex-Sampdoria al centro del progetto. Dopo il suo esonero sulla panchina del Toro è arrivato prima Longo e poi Juric, e il centrocampista polacco è indietreggiato nelle gerarchie. Il tecnico croato, però, in molteplici situazioni ha valorizzato il giocatore, apprezzandone la grinta e la tenacia, definendolo un ottimo ricambio a centrocampo. Il futuro di Linetty, però, non è ancora chiaro poiché il suo contratto è in scadenza nel 2024 e lo stipendio del giocatore è tutt'ora particolarmente elevato (1,5 milioni a stagione). Il polacco fino a ora ha disputato 75 gare in maglia granata, mettendo a segno 2 reti. In diverse situazioni si è rivelato una risorsa importante a centrocampo, capace di spezzare la gara e di far rifiatare i compagni di reparto. Sicuramente con il progredire del calciomercato sarà più chiaro comprendere se il destino del giocatore sarà granata.