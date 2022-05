Torino, l’infortunio di Singo lancia Aina: due partite per cercare la conferma

Il terzino ex Fulham può cercare la conferma per il prossimo anno in questo finale di campionato: la pubalgia di Singo può aiutarlo

Gualtiero Lasala

Il Torino ha perso Singo per queste ultime due partite di campionato: il terzino granata si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia che lo ha afflitto nel corso di questi mesi. Questo infortunio potrebbe essere un punto di rilancio per Aina, che in questo finale di stagione non è riuscito a scendere in campo da titolare molto spesso. Questo potrebbe essere uno degli ultimi momenti per cercare di trovare la conferma in granata.

CHANCE - Il terzino ex Chelsea ha due partite davanti a sé, nelle quali dovrà cercare di farsi notare da Juric per puntare alla conferma per la prossima stagione. Il suo posto non è garantito, perché alcune volte il tecnico croato ha optato per spostare Vojvoda a destra e mettere Ansaldi a sinistra. Spetterà quindi ad Aina mettersi in mostra, anche negli allenamenti, per spingere Juric a puntare su di lui nelle partite contro Hellas Verona e Roma.

ADDIO - Nel caso in cui il tentativo di Aina non andasse a buon fine, non è da escludere un addio. Il terzino potrebbe avere mercato e potrebbe quindi essere "sacrificabile" per l'acquisto di altri giocatori. L'ex Fulham è quindi di fronte ad un bivio anche per la sua carriera: può spingere al massimo e puntare alla conferma nel Toro o cercare di ricominciare in un altro progetto in cui sentirsi più al centro.