Torino, Maripan sempre più centrale: dà sicurezza a tutto il reparto arretrato

Un articolo focus sulla prestazione di Maripan nella sfida tra il Torino e il Napoli. Il cileno è una garanzia per la difesa granata.

Alessandro Balbo 22 ottobre - 18:55

Dalla prestazione contro il Napoli viene fuori un'immagine solida del Torino di Baroni. Solidità, questa, che passa per prima dall'ottima prestazione difensiva dei granata. Del terzetto arretrato, spicca Maripan. Il cileno ha saputo dare fiducia e garanzie di sicurezza al reparto granata, mostrando come la sua esperienza sia fondamentale per il Torino.

Contro il Napoli un Maripan di livello — Partiamo dai dati OPTA per commentare la prestazione di Maripan. Il cileno, in 90 minuti di gioco, ha fornito 21 passaggi positivi, e soltanto uno negativo, il migliore della difesa granata. Inoltre, il difensore centrale ha vinto un duello terrestre e uno aereo, intercettando poi due palloni chiave. Questo dato si deve leggere in chiave di una prestazione di squadra di un totale di 6 contrasti vinti e 10 palloni recuperati. La precisione della sua partita si evince anche dall'unica palla persa della sua partita e da un solo fallo fatto, anche se poi ne è uscito ammonito. Una prestazione da 7 in pagelle, dove ha saputo dimostrare di essere il leader della difesa a tre granata.

Tanta esperienza, ma occhio al rincalzo — Da un punto di vista più tecnico, Maripan è sempre stato concentrato, attento e ben piazzato. La sua ottima prestazione si concretizza nell'aver annullato la prima punta del Napoli, l'ex Lucca (un solo tiro nello specchio per lui). Questo è anche dovuto alla sua esperienza, nel match contro il Napoli il difensore ha raggiunto le 200 presenze nei top 5 campionati europei: 123 delle quali con la maglia del Monaco, 43 con l’Alavés e 34 con il Torino. Insomma, un valore aggiunto per i granata. Occhio però al rincalzo, la difesa a tre è la via, però manca un sostituto difensivo di livello. In quest'occhia il Torino dovrà muoversi a gennaio.