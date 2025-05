Torino, Maripan: “Stagione difficile, abbiamo capito cosa servirà l’anno prossimo”

Quest'oggi - martedì 20 maggio 2025 - si è tenuta la premiazione per l'edizione 2024/25 del "Pallone Granata". Si tratta di un riconoscimento che viene organizzato dall'Associazione Ex Calciatori Granata e nel quale viene premiato il miglior giocatore della stagione del Toro, per quest'anno è andato a Guillermo Maripan. Il difensore centrale cileno è stato uno dei protagonisti della squadra di Paolo Vanoli in questo campionato di Serie A ormai prossimo alla conclusione: domenica infatti all'Olimpico Grande Torino arriverà la Roma per la 38^ ed ultima giornata del torneo. Il numero 13 del Toro è stato molto felice di aver ricevuto questo premio quest'oggi presso il Castello Reale di Moncalieri e ha commentato: "Cerco di essere un leader positivo e un esempio positivo in campo, per me questo è l'aspetto più importante. Per me la stagione è stata difficile, se vuoi fare cose in grandi è complicato perché il calcio è difficile. Secondo me però abbiamo fatto una buona stagione per crescere e capire cosa ci possa servire per diventare una buona squadra il prossimo anno. Il 4 maggio è stato bellissimo, per me era la prima volta e c'erano tante emozioni. La storia del Toro è importante e mi piace molto, è stato bellissimo".