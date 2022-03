Torino, match day per la Primavera: alle 17 la sfida alla Spal

I ragazzi di Coppitelli cercano punti per avvicinarsi alla zona playoff

Match day per il Torino nella giornata di oggi, sabato 19 marzo. A scendere in campo infatti sarà la Primavera di Federico Coppitelli, a caccia contro la Spal del sesto risultato utile consecutivo in campionato. Come sempre, potrete seguire la diretta live della partita su Toro News: nel prepartita spazio invece alle formazioni ufficiali, nel post commento e pagelle.