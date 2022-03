Torino: mentre aspetta Brekalo, Juric ricarica Pjaca. Serve una reazione

Pjaca sta trascorrendo la sosta Nazionali lavorando al Filadelfia per convincere il tecnico a dargli una seconda possibilità

Gianluca Sartori

“Non ha fatto quello che mi aspettavo”. Così Ivan Juric ha stroncato la prestazione di Marko Pjaca a Genova dieci giorni fa, al termine di una gara che – nel contesto di una prestazione a dir poco sottotono da parte di tutta la squadra – ha visto il croato tra i peggiori in campo nelle fila granata. Mai una intuizione, mai una scelta vincente negli ultimi venti metri e ben poca determinazione per il croato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, che al Ferraris si giocava una chance importante dopo due esclusioni consecutive con Bologna e Inter. Pjaca sta trascorrendo la sosta Nazionali lavorando al Filadelfia per convincere il tecnico a dargli una seconda possibilità perché, se è vero che la stima del tecnico nei confronti di Marko è fuori discussione, dall’altro lato le scelte tecniche sono sempre da improntare alla meritocrazia e Pjaca è il primo a saperlo.

BREKALO FERMO – Ad incrementare le possibilità di vedere Pjaca in campo a Genova, tuttavia, c’è la situazione legata al Covid di Brekalo. Il trequartista connazionale e concorrente di Marko (entrambi prediligono la trequarti sinistra) è fermo in isolamento per Covid a Zagabria. Nelle prossime ore effettuerà un altro tampone per capire se potrà aggregarsi alla Croazia per l’amichevole di domani contro la Bulgaria. Di riflesso, anche Juric aspetta novità per sapere se potrà contare sul numero 14 in vista della trasferta di Salerno di sabato sera. Al contempo, in questi giorni al Filadelfia ha avuto un confronto con Marko, spiegandogli che nessuno può cullarsi sugli allori, che il Torino va tirato fuori dalle secche attuali e che tutti si aspettano di più da uno con le qualità tecniche di Pjaca.

FUTURO IN BILICO - Se le condizioni di Josip fossero accettabili, a Salerno giocherebbe lui dal primo minuto, a differenza di quanto accaduto a Genova, ma il tema Covid non può non influire, avvicinando Pjaca ad un altro posto da titolare. Juric a Genova ha bocciato anche la prestazione di Brekalo, il cui ingresso dalla panchina è stato scialbo, ma lui negli ultimi due mesi è stato sicuramente più continuo e convincente di Pjaca, che in questo 2022 non ha ancora messo a segno né una rete né un assist. Non a caso il club granata è in procinto di riscattare Josip. Mentre per quanto riguarda il riscatto di Pjaca, che costerebbe circa 5 milioni da versare alla Juventus, è ancora tutto in stand-by.