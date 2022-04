Torino-Milan, partita speciale per Pobega: presente e futuro si incontrano

Pobega a giugno farà ritorno al Milan. Difficile che i rossoneri lo cedano, il Toro può al massimo puntare al rinnovo del prestito

Luca Bonello

"E' nostro e ce lo teniamo stretto". Così Paolo Maldini, lo scorso gennaio, si era espresso circa il futuro di Tommaso Pobega, ragazzo attualmente in prestito al Torino dal Milan che sta vivendo da protagonista questa stagione di transizione della formazione granata. Stando alle parole del dirigente dei rossoneri, quindi, il classe '99 è destinato a far ritorno alla base il prossimo giugno, privando il club granata di uno dei calciatori principali della rosa attuale. Proprio per questa situazione, il match tra Torino e Milan non può essere uno come gli altri per Pobega.

TORINO - 26 presenze, 4 gol e 2 assist. E' questo il bottino attuale al Torino di Tommaso Pobega, il quale, specialmente nella prima fase di stagione, ha vissuto un momento di forma straordinaria, trovando la porta con continuità e dimostrandosi particolarmente efficace in area di rigore. L'ex Spezia ha dato prova anche di grande duttilità, svolgendo alla grande sia il ruolo di mediano al fianco di Lukic, sia quello di trequartista destro del 3-4-2-1. Insomma, adattandosi anche alle difficoltà, Pobega ha saputo far vedere il suo valore e, di conseguenza, non sorprende la volontà del Milan di riaccoglierlo a Milanello il prima possibile.

MILAN - Domenica, all'Olimpico Grande Torino, Tommaso Pobega avrà l'opportunità di mettersi in mostra proprio sotto gli occhi della dirigenza rossonera. Il classe '99 torna infatti dalla squalifica ed è pronto a riprendere il posto da trequartista nella sfida contro il club che ne detiene il cartellino e che non sembra volersi privare di lui. Difficilmente infatti, come espresso pubblicamente da Maldini, il Milan aprirà in estate alla cessione del giocatore, tutt'al più adesso che il trasferimento di Kessie al Barcellona è cosa fatta. I granata potrebbero al massimo provare a rinnovare il prestito, ma la sensazione è che Torino-Milan sia l'ultimo match da avversario dei rossoneri per Pobega.