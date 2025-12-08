Torino-Milan, perché sì e perché no: Zapata titolare, ma Baroni contro Allegri…

Torna il perché sì e perché no in vista della sfida di stasera, lunedì 8 dicembre, tra Torino e Milan. Appuntamento alle 20.45 allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Tre motivi per essere fiduciosi e tre motivi per non esserlo in vista di una sfida alquanto delicata per i granata dopo un periodo tutt'altro che felice.