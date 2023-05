Torino-Monza, le formazioni ufficiali: Vlasic e Miranchuk sulla trequarti

Le scelte di formazione dei due allenatori per questa sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A

Il Torino ospita quest'oggi il Monza per questa partita valida per la 34^ giornata di Serie A. Gli ospiti sono privi di mister Raffaele Palladino che è squalificato e in panchina ci sarà il suo vice Stefano Citterio. Ivan Juric deve invece fare a meno degli infortunati Schuurs e Radonjic oltre allo squalificato Singo. Le scelte dell'allenatore del Toro sono dunque ricadute su Lazaro e Vojvoda sulle fasce con invece Vlasic e Miranchuk a supporto dell’unica punta Sanabria. In difesa Djidji sostituisce Schuurs.