Torino-Napoli 0-0, Mandragora al 45′: “Dobbiamo avere più coraggio per far punti”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine del primo tempo della sfida tra la squadra di Juric e quella di Spalletti

Al termine del primo tempo di Torino-Napoli, match valido per la 36^ giornata di Serie A, Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita con le seguenti dichiarazioni: "Dobbiamo prendere più coraggio, stiamo tenendo bene il campo e riusciamo ad arginare i loro attacchi. Abbiamo anche trovato qualche soluzione offensiva, speriamo di riuscire a concludere in maniera migliore per portare a casa dei punti".