Torino-Napoli 1-0, le statistiche: granata compatti, soffrono e colpiscono

“Stiamo lavorando sulla tenuta mentale. Partita difficile, preparata bene: complimenti ai ragazzi per partecipazione, dedizione ed equilibri. È un risultato importante che ci aiuterà a migliorare”, ha detto Marco Baroni dopo Torino-Napoli 1-0. Le statistiche confermano il racconto del tecnico: gara di sofferenza organizzata, con il Torino corto e aggressivo nei duelli, capace di reggere il lungo palleggio azzurro e di colpire nell’unica vera finestra concessa.

Le occasioni create in Torino-Napoli

Volume dalla parte del Napoli: 20 tiri a 11 e 5 a 2 nello specchio. Anche da fermo la spinta è azzurra (corner 11-3) e in rifinitura (passaggi chiave 14-7). Eppure la qualità difensiva del Toro fa la differenza: 5 parate per Israel e tanti tentativi ospiti alti o respinti (10 tiri fuori, 4 respinti). Il Toro, meno produttivo ma più cinico, trova l’1-0 e lo difende fino alla fine.