Torino-Napoli 1-0, le statistiche: granata compatti, soffrono e colpiscono

L’atteggiamento delle due squadre—
Il Napoli domina palla e territorio: possesso 68%-32%, 548 passaggi riusciti con 90% di precisione (Torino 216 al 75%). Gli azzurri avanzano con continuità (267 passaggi in avanti, 94 azioni manovrate) e spingono sulle corsie (43 cross, 10 riusciti). Il Toro “sa soffrire”: vince i contrasti (12-3), recupera più palloni (50-44), accetta di stare basso e sporca il ritmo avversario. Meno palleggio, più sostanza: 19 cross (6 riusciti), 30 passaggi lunghi per uscire dalla pressione e una densità centrale che costringe il Napoli a molti tentativi da fuori (10 tiri).
Napoli superiore nei volumi, ma Torino superiore nell’attenzione: duelli, recuperi e protezione dell’area spiegano un 1-0 “da squadra”, in linea con la tesi di Baroni sulla tenuta mentale. Pochi fronzoli, tanti dettagli curati: così il Toro ha soffocato la qualità azzurra e si è preso tre punti pesanti.
