Torino-Napoli 1-0, le statistiche: granata compatti, soffrono e colpiscono

Baroni: “Partita difficile, tenuta mentale ed equilibri”. Dati chiari: 32% di possesso, 11 tiri a 20 e 5 parate di Israel, ma il Toro la porta a casa
Marco De Rito
“Stiamo lavorando sulla tenuta mentale. Partita difficile, preparata bene: complimenti ai ragazzi per partecipazione, dedizione ed equilibri. È un risultato importante che ci aiuterà a migliorare”, ha detto Marco Baroni dopo Torino-Napoli 1-0. Le statistiche confermano il racconto del tecnico: gara di sofferenza organizzata, con il Torino corto e aggressivo nei duelli, capace di reggere il lungo palleggio azzurro e di colpire nell’unica vera finestra concessa.

Le occasioni create in Torino-Napoli

Volume dalla parte del Napoli: 20 tiri a 11 e 5 a 2 nello specchio. Anche da fermo la spinta è azzurra (corner 11-3) e in rifinitura (passaggi chiave 14-7). Eppure la qualità difensiva del Toro fa la differenza: 5 parate per Israel e tanti tentativi ospiti alti o respinti (10 tiri fuori, 4 respinti). Il Toro, meno produttivo ma più cinico, trova l’1-0 e lo difende fino alla fine.

L’atteggiamento delle due squadre

Il Napoli domina palla e territorio: possesso 68%-32%, 548 passaggi riusciti con 90% di precisione (Torino 216 al 75%). Gli azzurri avanzano con continuità (267 passaggi in avanti, 94 azioni manovrate) e spingono sulle corsie (43 cross, 10 riusciti). Il Toro “sa soffrire”: vince i contrasti (12-3), recupera più palloni (50-44), accetta di stare basso e sporca il ritmo avversario. Meno palleggio, più sostanza: 19 cross (6 riusciti), 30 passaggi lunghi per uscire dalla pressione e una densità centrale che costringe il Napoli a molti tentativi da fuori (10 tiri).

Napoli superiore nei volumi, ma Torino superiore nell’attenzione: duelli, recuperi e protezione dell’area spiegano un 1-0 “da squadra”, in linea con la tesi di Baroni sulla tenuta mentale. Pochi fronzoli, tanti dettagli curati: così il Toro ha soffocato la qualità azzurra e si è preso tre punti pesanti.

Le statistiche di Torino-Napoli. Fonte dati: Lega Serie A
