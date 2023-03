Torino-Napoli, i precedenti: ultimo successo firmato Glik nel 2015

Domenica 19 marzo alle ore 15 i granata ospiteranno il Napoli tra le mura del Grande Torino nel match valido per la 27esima giornata di campionato. I partenopei - reduci dalla vittoria in Champions League contro l'Eintracht con seguente qualificazione ai quarti - arriveranno a Torino per continuare la cavalcata per lo scudetto (al momento sono primi a +18 sull'Inter secondo). Il bilancio dei precedenti in casa granata sorride al Torino: su un totale di 69 partite in Serie A giocate tra le due squadre, sono 25 le vittorie della squadra granata, 24 i pareggi e 20 le sconfitte. Il Toro però non vince in campionato contro i partenopei dal lontano 2015.