Torino-Napoli, invasione dei tifosi azzurri. Esauriti Distinti e Tribuna Granata

Ampia disponibilità di biglietti solamente nelle due curve

Alberto Giulini

Quando manca ancora più di una settimana a Torino-Napoli, in programma domenica 19 marzo alle 15, la prevendita per la partita è già entrata nel vivo. Le ultime due gare casalinghe contro Cremonese e Bologna avevano fatto registrare una buona affluenza di pubblico, contro i partenopei si attende un numero ancora superiore di spettatori. In poco più di un giorno dall'apertura della vendita libera, sono già stati esauriti tutti i biglietti disponibili nei Distinti ed in Tribuna Granata. Restano ancora a disposizione una manciata di tagliandi nelle Poltroncine Granata, mentre c'è ancora ampia disponibilità in entrambe le curve.

Le curve: biglietti solo con la tessera — Per quanto riguarda le due curve, non è prevista la vendita libera per questioni di ordine pubblico. Nel 2019 proprio la gara contro il Napoli fu occasione di scontri per la presenza di tifosi granata e azzurri in curva Primavera. Uno scenario destinato a non ripetersi, in quanto l'acquisto dei biglietti nelle curve è riservato ai soli possessori di tessera Cuore Granata con la possibilità di portare con sé due amici non fidelizzati. Ed è anche per questo che - al momento - Maratona e Primavera restano gli unici settori nei quali c'è ancora ampia disponibilità di biglietti.

Invasione azzurra: settore ospiti esaurito, ma non solo — Proprio la previsione della tessera per acquistare tagliandi nelle curve potrebbe essere l'aspetto che impedirà di stabilire il nuovo record di presenze allo stadio. La gara contro il Milan di ottobre aveva fatto registrare il sold out, ma in quell'occasione la Curva Primavera fu popolata in larga parte da tifosi rossoneri. Presenza ospite che si preannuncia decisamente massiccia anche il prossimo 19 marzo e non solo in un settore ospiti che è stato esaurito in poche ore. I tanti napoletani residenti a Torino e nel nord Italia hanno da sempre partecipato numerosissimi alla trasferta in casa granata, ora che il Napoli vede sempre più vicino lo Scudetto è inevitabile che l'entusiasmo sia alle stelle. E così tra distinti e tribune si prevede un grandissimo numero di tifosi napoletani.