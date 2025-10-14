Torino-Napoli, sfida ad alta tensione: granata in disperata caccia di punti

Come arriva il Torino

Il Toro arriva alla sfida dopo l’incredibile pareggio per 3-3 contro la Lazio, una partita in cui è successo di tutto: vantaggi, rimonte e occasioni, assieme all'amaro pareggio agguantato dai biancocelesti all'ultimo istante. La squadra granata ha sicuramente mostrato maggior carattere e capacità di reagire, ma anche limiti difensivi non da poco. Baroni dovrà fare i conti con qualche assenza: Ismajli ha nel mirino la convocazione e resta da valutare. Anche le condizioni di Anjorin saranno da analizzare con attenzione, con maggior possibilità che quest'ultimo dia forfait. L’obiettivo è chiaro: servono punti nell'immediato e contro una capolista in piena fiducia come il Napoli di certo non sarà semplice.