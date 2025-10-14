Sabato 18 ottobre alle ore 18:00, allo stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino-Napoli, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano al match da primi in classifica con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta, e puntano a consolidare il primato con un’altra prova di forza. Dall’altra parte, il Torino di Baroni si trova in una situazione ben diversa: sedicesimo a quota 5 punti, con l’urgenza di dare una svolta al proprio cammino per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.
il tema
Torino-Napoli, sfida ad alta tensione: granata in disperata caccia di punti
Come arriva il Torino—
Il Toro arriva alla sfida dopo l’incredibile pareggio per 3-3 contro la Lazio, una partita in cui è successo di tutto: vantaggi, rimonte e occasioni, assieme all'amaro pareggio agguantato dai biancocelesti all'ultimo istante. La squadra granata ha sicuramente mostrato maggior carattere e capacità di reagire, ma anche limiti difensivi non da poco. Baroni dovrà fare i conti con qualche assenza: Ismajli ha nel mirino la convocazione e resta da valutare. Anche le condizioni di Anjorin saranno da analizzare con attenzione, con maggior possibilità che quest'ultimo dia forfait. L’obiettivo è chiaro: servono punti nell'immediato e contro una capolista in piena fiducia come il Napoli di certo non sarà semplice.
Come arriva il Napoli—
Sul fronte Napoli, le buone notizie arrivano da Politano, che sembra aver smaltito la lesione al gluteo rimediata contro il Genoa e potrebbe addirittura partire titolare nella trasferta di Torino. Recupera anche Buongiorno, che però resta sotto osservazione e verrà valutato fino all’ultimo. Gli uomini di Conte cercheranno di imporre il proprio gioco contro un Torino che presenta non poche difficoltà.
