Torino, nessun giorno di riposo: i granata subito a lavoro per il match di Como

Dopo il pareggio di ieri contro l'Hellas Verona, il Torino si ritrova subito in campo al Filadelfia in questo lunedì per preparare la trasferta di domenica pomeriggio alle 18:00 al Senigallia contro il Como. Nessun giorno di riposo per i granata che saranno subito a disposizione di Paolo Vanoli. Al tecnico granata, come ha affermato nel post partita, non sono piaciuti la prestazione e l'approccio alla gara contro gli scaligeri e quindi vuole preparare al meglio il match contro i lombardi in programma tra una settimana: "Non possiamo buttare via 45 minuti, le condizioni erano le stesse per il Verona. Dobbiamo sapere chi andiamo a incontrare e dobbiamo imparare a fare noi la partita. Sono severo con i miei ragazzi, dopo l'errore di Vanja e il rigore sbagliato, hanno saputo reagire e questo è un step di crescita. Ogni partita si cresce e dobbiamo capire cosa abbiamo fatto bene e cosa meno, lavoriamo per la prossima gara".