Torino, niente presentazione della squadra ed è attesa anche per Baroni

Soltanto un allenatore della prossima Serie A non si è ancora presentato ufficialmente a media e tifosi: Marco Baroni. E anche il ritiro di Prato allo Stelvio, iniziato lunedì 14 luglio, è ormai prossimo ad andare in archivio (il sipario calerà ufficialmente domani, sabato 26 luglio, con l’amichevole contro la Cremonese). Dall’8 luglio, giorno del raduno al Filadelfia, a oggi Baroni non ha ancora tenuto la sua prima conferenza stampa da nuovo allenatore del Torino. Giovedì 24 luglio è rimasto l’ultimo del massimo campionato italiano a non aver ancora parlato. All’appello infatti mancava anche Maurizio Sarri che ha colmato l’assenza dalle telecamere e dai microfoni nelle scorse ore.

Vanoli fu presentato a Pinzolo a metà seconda settimana

Nella scorsa stagione Paolo Vanoli non dovette attendere così a lungo prima di essere presentato alla piazza granata. La sua conferenza stampa, difatti, si tenne a Pinzolo, sede del ritiro estivo 2024 del Torino, a metà della seconda settimana. E la conferenza vide protagonista anche il presidente Urbano Cairo che salì in Val Rendena per presentare l’allenatore strappato al Venezia. Nei vent’anni di presidenza Cairo non ha mai mancato a nessuna presentazione ufficiale di un nuovo allenatore, quindi è la sua agenda che in qualche modo sta condizionando la prima uscita ufficiale di Baroni di fronte al pubblico granata. C’è anche da aggiungere che quello di Prato allo Stelvio è stato il terzo ritiro italiano della pluridecennale avventura da presidente di Cairo senza l’imprenditore alessandrino al seguito della squadra almeno per qualche ora (era mancato anche nel 2023 a Pinzolo e prima in Austria nel 2022). In questo scenario gli allenamenti si susseguono, Baroni sta prendendo confidenza con la squadra e si è lasciato ormai alle spalle un ritiro di quasi due settimane. E tra l’altro l’agenda della squadra tra fine luglio (amichevoli con il Monaco il 30 e 31 luglio) e inizio agosto (9 agosto test con il Valencia) non permette di avere grandi margini per calendarizzare la prima conferenza stampa dell’allenatore ex Lazio.