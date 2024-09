Torino, Njie piace contro l’Empoli: spunti convincenti, Vanoli ci punta

"Sono pronto a lavorare e ad aiutare il Toro più che posso. Vediamo cosa riuscirò a fare", queste furono le parole di Njie al termine della vittoria con il Verona. Contro gli scaligeri il giovane granata è stato il terzo ad esordire in Serie A nell'era Vanoli dopo Dembele contro il Milan e Ciammaglichella contro l'Atalanta. Il percorso di Njie in Piemonte è iniziato nell'agosto 2021. Il Torino era alla ricerca di un attaccante per il gruppo dei 2005 e lo pescò dalla Svezia, più precisamente dalle giovanili del Forssa BK. Njie arrivò così in Italia per rinforzare l'Under 17 di Attila Malfatti. Presto diventò titolare nel ruolo di esterno destro nel 4-3-3. Giocò, poi, in stagione 21 partite, mettendo a referto 4 gol e 2 assist e inaugurando davanti ai tifosi granata una speciale esultanza: il salto mortale all'indietro. Nell'anno successivo, la stagione 2022-2023, conquistò mister Scurto e gli si aprirono le porte della Primavera. Il 2023-24 è stata la stagione della consacrazione in Primavera e in estate è andato in ritiro con Vanoli in prima squadra.

Njie, i giovani e il Toro. Ci sarà spazio

Ieri il Torino ha dovuto salutare anzitempo la Coppa Italia, ma il popolo granata ha scoperto Alieu Njie. Lo svedese, chiamato in causa in un momento di difficoltà, ha saputo risollevare il morale della squadra con una prestazione di sacrificio e di qualità. Eppure, Vanoli aveva avvertito: "Il Torino ha una storia importante per quanto riguarda i giovani, ma non deve portare pressioni perché il salto Primavera-prima squadra è difficile - aveva affermato il tecnico granata prima dell'esordio in campionato con il Milan - Per i ragazzi arrivare in prima squadra deve essere un sogno. Poi sta a me capire in prospettiva chi può essere un giocatore". Nel frattempo, è arrivato l'esordio per Ciammaglichella contro l'Atalanta e dopo la sfida con i nerazzurri dichiarò: "Devono rimanere con i piedi per terra, sapere che c'è la possibilità di aiutare Primavera e prima squadra". Alle parole, sono seguiti i fatti e Njie è stato buttato nella mischia in Veneto e poi contro i toscani. La via è stata tracciata e ora non resta che seguirla. Dopotutto, è stato lo stesso ragazzo a proporsi e mettersi in mostra dopo la gara con i gialloblu: "Il mio obiettivo è di aiutare la squadra e dimostrare a tutti le mie qualità. Voglio dimostrare a tutti chi sono e cosa posso fare". Nella giornata di oggi l'attaccante del Toro ha anche commentato su Instagram la prestazione contro l'Empoli tramite un post dedicato. Lo svedese ha infatti pubblicato alcune foto del match commentando quanto segue: "Anche se abbiamo perso e non siamo passati. È stata una sensazione incredibile fare il mio debutto in casa. Poter giocare dove avevo sempre sognato fin da quando sono arrivato qui è stato magico! Grazie per tutto il supporto! "