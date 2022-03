Torino, obiettivo 50 punti: il viatico per finire a sinistra in classifica

In questa fase finale della stagione i granata dovranno rimanere concentrati per arrivare a quota 50 e gettare e basi per l'anno prossimo

Gualtiero Lasala

Il Torino, dopo il pareggio contro l'Inter in casa, si è assestato a quota 35 in classifica, posizionandosi all'undicesimo posto nella graduatoria complessiva, ad un passo dalla parte sinistra della classifica. Arrivati a questo punto, la stagione è ormai indirizzata verso la conclusione e all'orizzonte non ci sono obiettivi imminenti per i granata di Juric, che si trovano esattamente a metà classifica, troppo distanti dalle posizioni europee e fortunatamente alla giusta distanza dalla zona retrocessione. Per questo motivo servirà uno stimolo al Toro.

50 PUNTI - L'obiettivo del Torino di Ivan Juric, per queste ultime giornate, sarà quello di arrivare a quota 50 punti a fine campionato. Il Toro ha disputato 28 partite, ciò significa che ne mancano soltanto 10 alla fine (compreso il recupero con l'Atalanta). In queste 10 gare i giocatori di Juric dovrebbero totalizzare la metà dei punti in palio, 15 punti, per dare un sapore diverso a questa stagione proiettandosi già alla prossima. Non sarà di certo un compito facile, perché il calendario prevede alcune partite molto complesse come quelle contro Milan, Lazio, Napoli e Roma, ma il Toro visto contro l'Inter ha grande stoffa e può mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

QUOTA - Perché 50 punti? Semplicemente perché nel corso degli ultimi anni arrivare a quella quota ha garantito almeno la decima posizione, che significherebbe ottenere la parte sinistra della classifica. Lo scorso anno è stato proprio Juric a raggiungere quella posizione, con soli 45 punti. Negli ultimi sei anni il decimo posto è stato guadagnato sempre con meno di 50 punti, eccetto nell'annata 2017/2018, quando Torino e Sampdoria arrivarono a pari merito al nono e decimo posto a quota 54. Quell'anno fu molto particolare, ma in questa stagione la quota 50 dovrebbe ampiamente bastare per raggiungere questo tipo di obiettivo.