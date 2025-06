Torino, obiettivo Ismajli: chi è il difensore albanese nei radar di Vagnati

Numeri e statistiche del giocatore che potrebbe arrivare dall'Empoli

Piero Coletta 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 14:08)

Poche ore fa il Torino ha bloccato due giocatori dell’Empoli. Si tratta di Ardian Ismajli e Tino Anjorin, entrambi in uscita dalla squadra toscana, retrocessa in Serie B. Tra i calciatori a disposizione degli azzurri, sono stati tra quelli a mettersi maggiormente in luce, in particolare il difensore kosovaro naturalizzato albanese, che per buona parte della stagione è stato tra i migliori del reparto arretrato.

La carriera del giocatore — Ismajli è originario di Majac, distretto del Kosovo, dove è nato nel 1996. Calcisticamente cresce nelle giovanili del KF 2 Korriku, squadra kosovara. Nel 2016 firma con l’Hajduk Spalato, con cui esordisce il 14 maggio dello stesso anno, disputando da titolare il match di campionato vinto contro il NK Zagabria (2-3). Con la squadra croata collezionerà complessivamente 93 presenze, mettendo a segno due reti.

Dalla Croazia all’Italia: nel futuro del giocatore c’è il Bel Paese e la sua nuova casa è la Liguria. Ardian Ismajli approda infatti allo Spezia, neopromosso in Serie A. Due milioni e mezzo di euro è la cifra che il patron dei liguri versa nelle casse del club croato. L’approdo in massima serie non è dei migliori: resterà ai margini della squadra per tutto il girone d’andata. Dal giro di boa in poi si impone con decisione, trovando anche la prima rete in Serie A nella sconfitta per 1-4 contro il Bologna.

Le buone prestazioni con la maglia spezzina spingono l’Empoli a metterlo sotto contratto. Resterà in azzurro per quattro stagioni, collezionando 100 presenze e affermandosi come uno dei migliori giocatori della rosa, nonché come uno dei difensori più affidabili della Serie A nel reparto arretrato.

Le statistiche di Ismajli nell'ultima stagione — Nonostante l’ultima annata sia stata amara per i toscani, retrocessi in Serie B dopo quattro stagioni in massima serie, Ismajli si è comunque distinto ottimamente. Non è un caso che l’assenza del giocatore, forzata da due infortuni consecutivi, abbia inciso sul definitivo calo dell’Empoli. Il primo stop è arrivato nella sfida contro la Juventus, persa 4-1 allo Stadium, e lo ha tenuto lontano dal campo per cinque giornate. Una volta rientrato, ha disputato per intero la partita contro il Torino, ma ha poi dovuto fermarsi nuovamente per un altro problema fisico. In ogni caso, è evidente come, una volta superati gli acciacchi, D’Aversa lo abbia sempre schierato dal primo minuto.

Le statistiche del giocatore, tuttavia, sono state di buon livello. A livello offensivo non ha inciso, non avendo mai segnato né fornito assist, ma non è questo il suo compito. Nonostante il ruolo, è stato un difensore molto pulito negli interventi, tanto da ricevere appena tre ammonizioni in 29 presenze stagionali in Serie A. Secondo i dati di Kickest, è il terzo difensore per palloni intercettati, con 55 recuperi, alle spalle di Coppola (fresco di trasferimento al Brighton) e Pablo Marí. Positivo anche il dato relativo ai palloni recuperati, pari a 76, che lo colloca al sesto posto in graduatoria. Ha inoltre vinto 138 duelli complessivi, un numero inferiore rispetto ad altri pari ruolo, ma comunque significativo. Nei duelli aerei risulta dodicesimo, con 80 scontri vinti.

Cosa può portare Ismajli al Torino di Baroni — Letto nelle giuste dimensioni, quello di Ismajli potrebbe rappresentare un buon colpo per il Torino. L’albanese, per diverse stagioni, è stato un difensore di buona costanza e, senza dubbio, tra i migliori nella rosa dei toscani durante il quadriennio in massima serie. L’affidabilità non mancherebbe, come testimoniano le statistiche dell’ultima stagione. Inoltre, arriverebbe a parametro zero, senza necessità di un esborso significativo da parte del club. L’unico potenziale neo potrebbe riguardare la tenuta fisica: due infortuni ravvicinati non sarebbero un dettaglio da trascurare.