Torino, panchina spesso decisiva: il 25% dei gol arriva dai subentrati

7 dei 27 gol del Toro sono arrivati dalla panchina, Vanoli sa tenere la squadra sulle spine

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 19 febbraio - 22:00

Se Elmas è uno degli specialisti delle ultime stagioni di Serie A per quanto riguarda i gol da subentrato, il Toro di Vanoli non è da meno. I granata dall'inizio della stagione hanno segnato 7 gol con i subentrati, il 25% del totale per intenderci. Se per il primo dato il Toro è la terza in Serie A (alla pari di Juve e Milan), per il secondo dato (quello sul rapporto tra gol totali e gol da chi subentra dalla panchina) i granata sono primi a pari merito con la Lazio. Un dato sicuramente significativo, che fa capire come i subentrati spesso siano scesi in campo con la giusta mentalità.

Torino: solo la Lazio come i granata con il 25% dei gol dalla panchina — Dei 7 gol la maggior parte sono di Che Adams e tra questi va considerata anche la rete di Elmas, non panchinari, ma titolarissimi della squadra di Vanoli. Eppure è significativo come aspetto. A inizio stagione lo scozzese subentrava spesso avendo anche un'alternativa in più in avanti la squadra con Duvan Zapata. Ora Elmas, che non è venuto a Torino per fare panchina, bensì per essere un titolare e a Bologna l'ha dimostrato. Ciò non toglie che Vanoli, e non è un mistero, ha fatto un gran lavoro sulla testa dei suoi ragazzi sin dall'inizio della stagione, altrimenti non si spiegherebbe la motivazione di un gruppo che sa essere decisivo dalla panchina.

Poi c'è da considerare un altro aspetto. Sin dall'inizio l'allenatore del Toro ha tenuto in considerazione tutti e forse anche per questo chiunque entri in campo la gran parte delle volte lo fa in modo convincenti. Questo perché tutti sanno di poter essere importanti e di potersi ritagliare spazi da protagonisti. Ora i granata sfidano un Milan che ha lo stesso numero di gol dalla panchina e chissà che la gara non possa essere decisa proprio da chi entrerà a gara in corso.