Torino, per Praet arriva la convocazione con la nazionale belga

Il centrocampista del Torino Dennis Praet convocato dal ct della nazionale belga

Estonia e Galles saranno i prossimi avversari del Belgio nelle ultime due giornate delle fasi a gironi per la qualificazione ai mondiali, e il giocatore granata Dennis Praet darà il suo contributo: il numero 22 del Toro è stato convocato dal tecnico Roberto Martínez per le prossime due partite che si svolgeranno la prossima settimana. Estonia-Belgio è in programma sabato 13 novembre alle 20.45 e Belgio-Galles martedì 16 novembre alle 20.45.

PRAET - Rientrato da poco - dalla partita contro il Genoa - a disposizione di Juric, a causa di un infortunio muscolare rimediato durante la sfida contro il Sassuolo che gli ha impedito di essere presente contro Lazio, Venezia, Juventus e Napoli, Dennis Praet (in dubbio per la gara contro lo Spezia) ci sarà probabilmente l'occasione per mettersi in mostra anche con la sua nazionale, come già aveva fatto in precedenza durante gli stop di settembre e ottobre: con il Belgio è stato autore del gol che aveva portato alla vittoria contro la Bielorussia, avvicinando sempre di più la sua nazionale alle Qualificazioni dei Mondiali 2022 in Qatar.