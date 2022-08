Torino, per Vojvoda ritorno con assist: Juric ritrova il titolare a sinistra

Mergim Vojvoda non ha perso tempo. A Cremona ritorno con assist per il kosovaro, che ha smaltito l'infortunio rimediato a fine luglio in ritiro e ora può ritenersi abile e arruolato. In questo inizio di campionato, complice la lesione al retto femorale del kosovaro, Ola Aina ha giocato con continuità e ha inanellato una serie di prestazione in cui, soprattutto nella fase difensiva, ha mostrato dei netti miglioramenti. Da dopo la performance di Cremona, è facile, però, che, a meno di nuovi infortuni, il titolare torni ad essere Vojvoda. In Lombardia l'esterno granata ha unito all'attenzione difensiva la concretezza nei dettagli e lo testimonia anche la giocata che ha portato al secondo gol del Torino.