Torino-Pisa 1-0, le statistiche: granata dominanti ma imprecisi

“Paleari è stato decisivo, ci siamo addormentati su quella palla. Contento del risultato, di come la squadra è scesa in campo nel primo tempo. La parte finale non bene perché non abbiamo gestito, ho visto frenesia e un po’ d’egoismo. Ci sarà modo di lavorare”, ha dichiarato Marco Baroni al termine di Torino-Pisa che si è conclusa con una vittoria di misura dei granata che ne ha decretato il passaggio del turno alla fase successiva della Coppa Italia in cui affronteranno la Roma.