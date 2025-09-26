Toro News
Torino-Pisa 1-0, le statistiche: granata dominanti ma imprecisi

Da registrare il 56% di possesso palla per la squadra di Marco Baroni e 20 conclusioni effettuate con una precisione bassa
Marco De Rito
Marco De Rito 

“Paleari è stato decisivo, ci siamo addormentati su quella palla. Contento del risultato, di come la squadra è scesa in campo nel primo tempo. La parte finale non bene perché non abbiamo gestito, ho visto frenesia e un po’ d’egoismo. Ci sarà modo di lavorare”, ha dichiarato Marco Baroni al termine di Torino-Pisa che si è conclusa con una vittoria di misura dei granata che ne ha decretato il passaggio del turno alla fase successiva della Coppa Italia in cui affronteranno la Roma.

Dal punto di vista delle statistiche i padroni di casa hanno dominato su quasi tutti i punti di vista ma emergono anche alcune lacune. Il Toro ha effettuato 20 tiri mentre il Pisa solo 4. Dei 20 tiri però solo 3 sono terminati nello specchio. Un vero e proprio spreco che dimostra che la squadra fatica a concretizzare la mole di gioco creata. Questo va a conferma e in continuità al solo gol segnato nelle prime 4 partite di campionato. Nonostante un parco attaccanti che può contare su Simeone, Adams e Zapata in recupero il Toro segna poco e fa fatica sotto porta. Le occasioni non sono mancate contro i toscani visto i 12 corner tirati, i 14 passagi chiave ma 10 sono stati i tiri respinti dagli ospiti e ben 7 sono terminati fuori dallo specchio.

Un Toro sciupone che però ha registrato il 56% del possesso palla. I granata sono riusciti a portare a termine 347 passaggi con la percentuale dell'81%. La percentuale di passaggi riusciti del Pisa invece è dell'84% (295 totale in numero assoluto). Altre statistiche che confermano che nonostante il Torino sia stato dominante e, come affermato da Baroni, ha approcciato la partita nel modo corretto, non è riuscito a mettere a segno più gol e a chiudere la partita prima. Il brivido al 95' era evitabile e Baroni sicuramente dovrà lavorare per aggiustare la precisione dei suoi giocatori.

Le statistiche di Torino-Pisa 1-0. Fonte dati: Lega Serie A
Le statistiche di Torino-Pisa 1-0. Fonte dati: Lega Serie A
