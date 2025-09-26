Torino-Pisa 1-0, le statistiche: granata dominanti ma imprecisi

LEGGI ANCHE
L'atteggiamento delle due squadre—
Un Toro sciupone che però ha registrato il 56% del possesso palla. I granata sono riusciti a portare a termine 347 passaggi con la percentuale dell'81%. La percentuale di passaggi riusciti del Pisa invece è dell'84% (295 totale in numero assoluto). Altre statistiche che confermano che nonostante il Torino sia stato dominante e, come affermato da Baroni, ha approcciato la partita nel modo corretto, non è riuscito a mettere a segno più gol e a chiudere la partita prima. Il brivido al 95' era evitabile e Baroni sicuramente dovrà lavorare per aggiustare la precisione dei suoi giocatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA