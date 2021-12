Torino, Pjaca eguaglia il suo record di gol: è l’arma in più di Juric

Un gol ogni 97 minuti, la media gol di Pjaca è notevole: con la giusta continuità farà la differenza

Contro l'Empoli una delle notizie più positive per il Torino è arrivata da Marko Pjaca . Il croato per la terza volta in stagione ha fatto vedere a tutti quella sua smorfia con cui esulta (figlia di una scommessa persa con degli amici cinque anni fa) e per lui è un record. La scorsa stagione aveva stabilito con i 3 gol con il Genoa il suo record di reti in stagione e dopo appena 9 partite con il Torino l'ha già eguagliato.

IMPORTANZA - L'espulsione di Singo l'ha obbligato a lasciare il campo dopo appena 30 minuti. La sua partita fino a quel punto era stata di alto livello. Marchizza faticava a tenerlo e prima della rete era riuscito ad andare al tiro in modo pericoloso già un'altra volta. È stato di fatto il trascinatore del Torino in una mezz'ora che ha visto i granata offrire un gioco spumeggiante e convincente. La sensazione è che senza infortuni Marko potrà essere proprio l'arma in più dei granata e di Juric da qui alla fine. E soprattutto viene da chiedersi quale sia il potenziale offensivo del Toro se lui, Brekalo e Praet fossero tutti in forma nello stesso momento. L'unica certezza è che Juric sul centrosinistra ha il dubbio della scelta. Brekalo e Pjaca segnano e giocano ad alto livello. Questo è un bene per lui e per il Torino.