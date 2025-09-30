Torino, prime nubi su Baroni. Serve una reazione immediata: il punto

Baroni, il suo Toro distratto e con poco mordente
Giunti a ottobre, il Toro non ha ancora trovato un’identità e segna poco. A preoccupare non sono solo i dati offensivi, ma soprattutto il modo in cui sono arrivati i gol segnati: quello di Simeone contro la Roma e quello di Ngonge a Parma sono infatti nati da due lampi individuali. Decisamente troppo poco per un reparto offensivo che, sulla carta, dovrebbe offrire molto di più rispetto a quello monco della scorsa stagione, stroncata dall’infortunio di Zapata. In fase difensiva emblematico è il secondo gol subito a Parma, con la squadra che ha mostrato scarsa attenzione sulle palle inattive. Troppe le disattenzioni e le uscite dalla tensione del match, diventate ormai un marchio distintivo tanto deleterio quanto preoccupante.
Baroni, il calendario non aiuta—
Il futuro del Toro parla di una sfida molto delicata. Per Marco Baroni c’è un ritorno al passato: la Lazio allo Stadio Olimpico. Un impegno tutt’altro che semplice, prima della sosta per le nazionali che, al rientro, porterà il Napoli al Grande Torino. Il calendario continua a non essere dalla parte del tecnico e le soluzioni vanno trovate in fretta. "La soluzione è il lavoro", ripete il tecnico, ma il calcio concede poco tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA