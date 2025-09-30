Torino, prime nubi su Baroni. Serve una reazione immediata: il punto

Marco Baroni rischia il posto? È quello che si chiedono molti tifosi del Torino dopo il pesante ko di Parma. Le voci, in situazioni come questa, iniziano ad accumularsi; di certo c’è che il tecnico non è ancora riuscito a conquistare la piazza. I fatti dicono che Urbano Cairo raramente ha esonerato allenatori dopo così poche partite e il dt Davide Vagnati, prima del match del Tardini, ha affermato di avere molta fiducia nel futuro. Al Toro però nessuno può essere contento della situazione attuale; qualche scricchiolio inizia ad avvertirsi ed è evidente che una svolta serva immediatamente. L’alibi del calendario tosto è crollato al Tardini, di fronte a un Parma che è parso avversario abbordabile per i granata ma che ha finito per vincere la partita sfruttando meglio gli episodi chiave.