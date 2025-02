Torino, quale prospettive per Ilic? Il suo valore non può sprofondare

Prima il serbo dovrà recuperare da un infortunio e poi sarà da capire come verrà gestito, considerando la presenza di Casadei

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 20 febbraio 2025 (modifica il 20 febbraio 2025 | 10:05)

Il futuro di Ivan Ilic, almeno per questa stagione, sarà ancora al Torino. La scadenza del mercato russo ha sancito definitivamente la permanenza del centrocampista serbo e ora cambiano le prospettive del centrocampo granata, oltre a quelle del ragazzo. Ilic era stato ceduto e con i suoi soldi era stato acquistato Casadei, ma il trasferimento non è andato a compimento, quindi ora c'è un ballottaggio molto importante a centrocampo per Paolo Vanoli. Prima che posa diventare realtà chiaramente il ragazzo deve recuperare dall'infortunio che l'aveva fermato e poi potrà tornare in campo.

Torino: quali prospettive ora per Ilic? — Sicuramente da un lato la sua permanenza dà al tecnico granata una carta in più in mezzo al campo e male non è. Da un altro punto di vista però Vanoli dovrà gestire un gruppo molto folto ora in mezzo al campo. Ilic non può rimanere in panchina per il resto della stagione, anche perché altrimenti il Torino rischierebbe di svalutare un ragazzo che invece era stato venduto molto bene all'estero. Ora il focus sarà sul lavoro di ripresa dall'infortunio e poi si sposterà su come ritornerà effettivamente il ragazzo. La situazione è decisamente particolare e la volontà di lasciare il Toro di Ilic unita alla disponibilità dei granata di lasciarlo partire potrebbero anche lasciare strascichi sul ragazzo.

Poi c'è la questione concorrenza. Ilic non ha impressionato in casa Toro, che intanto si è assicurato un profilo come Casadei molto futuribile e con caratteristiche che si sposano meglio con l'idea di gioco di Vanoli. L'ex Chelsea ha capacità fisiche e di inserimento che il serbo non ha. Per questo motivo il tempo dirà quale possa essere la soluzione migliore. Tra queste non è da escludere che Ilic possa diventare una sorta di vice Ricci. Il ragazzo ex Verona, infatti, nasce come regista e potrebbe essere un'alternativa al metronomo granata per farlo rifiatare quando necessario.