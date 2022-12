Torino quarta squadra più alta in A, ma il dato crolla a centrocampo: i numeri

A centrocampo la situazione è più delicata, non a caso le richieste di Juric in ottica mercato hanno riguardato proprio la mediana, sia per penuria di scelte che per mancanza di fisicità. Sugli esterni si sono visti spesso Aina e Lazaro come titolari, duo che vale complessivamente 182 cm d'altezza; Singo e Vojvoda alzerebbero la media di oltre 6 cm (188.6 cm), ma al momento non possono dirsi prime scelte. In mediana è dove veramente i granata sono carenti in termini di centimetri. Un centrocampo con Ricci e Lukic vale 181.5 cm, uno con Ricci e Linetty 178 cm, uno con Lukic e Linetty 179.5 cm. Non una mediana fisica, come lamentava Juric, visto che solo in un caso si va oltre i 180cm. L'anno scorso la media era innalzata da Pobega (188 cm), quest'anno solo Adopo avrebbe le doti fisiche per sopperire in termini di centimetri (187 cm), visto che Garbett è in linea con l'altezza media del reparto e Ilkhan è il giocatore meno alto della rosa. Anche la trequarti non spicca per fisicità, ma qui il parametro è meno rilevante: Vlasic è inamovibile per qualità, pur essendo tra i giocatori meno alti della rosa. In attacco invece, Pellegri garantisce più fisicità rispetto a Sanabria, con 7 cm in più.