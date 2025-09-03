Torino, rimpianto Singo. Salutato a dieci milioni, ora venduto al triplo

Chissà come avranno accolto al Torino la notizia che Wilfried Singo è passato dal Monaco al Galatasaray a quasi 31 milioni di euro. Probabilmente con un po’ di rammarico, se si considera che solo due anni fa il club granata lo aveva venduto a...

Gianluca Sartori Direttore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 06:22)

Chissà come avranno accolto al Torino la notizia che Wilfried Singo è passato dal Monaco al Galatasaray a quasi 31 milioni di euro. Probabilmente con un po’ di rammarico, se si considera che solo due anni fa il club granata lo aveva venduto a “solo” dieci milioni di euro, e non risulta l’esistenza di una percentuale di rivendita che avrebbe perlomeno garantito al club un introito dall’operazione appena andata in porto.