Torino, rimpianto Singo. Salutato a dieci milioni, ora venduto al triplo

Singo esplode da centrale difensivo, al Toro era un esterno—
Il Torino, gestendo diversamente la situazione, avrebbe forse potuto mettere a frutto in modo migliore l’ottima intuizione che aveva portato Singo al Torino da giovanissimo, nel 2019, quando fu pescato da un club semidilettante della Costa d’Avorio. Va in ogni caso segnalato che Singo è arrivato a valere 30 milioni di euro giocando perlopiù da difensore centrale. Questo è il ruolo in cui giocava da giovanissimo, poi al Torino diversi tecnici lo hanno spostato, pensando di utilizzare il suo atletismo formidabile sulla corsia di destra. Al Monaco, Singo è invece tornato a giocare al centro della difesa affermandosi tra i migliori della Ligue 1 in quel ruolo.
