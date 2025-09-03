tor toro Torino, rimpianto Singo. Salutato a dieci milioni, ora venduto al triplo

Torino, rimpianto Singo. Salutato a dieci milioni, ora venduto al triplo

Chissà come avranno accolto al Torino la notizia che Wilfried Singo è passato dal Monaco al Galatasaray a quasi 31 milioni di euro. Probabilmente con un po’ di rammarico, se si considera che solo due anni fa il club granata lo aveva venduto a...
Gianluca Sartori
Gianluca Sartori 

Chissà come avranno accolto al Torino la notizia che Wilfried Singo è passato dal Monaco al Galatasaray a quasi 31 milioni di euro. Probabilmente con un po’ di rammarico, se si considera che solo due anni fa il club granata lo aveva venduto a “solo” dieci milioni di euro, e non risulta l’esistenza di una percentuale di rivendita che avrebbe perlomeno garantito al club un introito dall’operazione appena andata in porto.

Singo-Torino, le circostanze della cessione

Wilfried Singo ha lasciato il Torino nell’estate 2023 con il contratto che sarebbe scaduto nel 2024. Senza un accordo di rinnovo dunque il club granata è stato costretto a cederlo, sostituendolo peraltro ottimamente con Raoul Bellanova, poi ceduto anch’egli dopo un anno (ma questa è un’altra storia). È facile parlare con il senno del poi, ma si può sottolineare che per quanto riguarda Singo il Torino non è riuscito a procedere con un rinnovo “strategico”, finalizzato a massimizzare la plusvalenza, come fatto invece nei casi di Bremer, Buongiorno e Ricci.

Singo esplode da centrale difensivo, al Toro era un esterno

Il Torino, gestendo diversamente la situazione, avrebbe forse potuto mettere a frutto in modo migliore l’ottima intuizione che aveva portato Singo al Torino da giovanissimo, nel 2019, quando fu pescato da un club semidilettante della Costa d’Avorio. Va in ogni caso segnalato che Singo è arrivato a valere 30 milioni di euro giocando perlopiù da difensore centrale. Questo è il ruolo in cui giocava da giovanissimo, poi al Torino diversi tecnici lo hanno spostato, pensando di utilizzare il suo atletismo formidabile sulla corsia di destra. Al Monaco, Singo è invece tornato a giocare al centro della difesa affermandosi tra i migliori della Ligue 1 in quel ruolo.

