Torino, ritiro speciale per Lukic: il primo con la fascia da capitano al braccio

Il serbo deve dimostrare di avere la stoffa del leader, già a partire da questi primi allenamenti in Austria

Luca Bonello

E' un ritiro diverso dal solito quello di Bad Leonfelden per Sasa Lukic. Il serbo infatti, per la prima volta da quando veste la maglia del Torino, ha l'onore di essere il (primo) capitano. Dopo l'addio di Belotti, Ansaldi e Mandragora, e data la cessione imminente di Bremer, il 10 granata è infatti l'uomo prescelto dalla società per ereditare la fascia da capitano del Toro.

Lukic, il punto fermo di un'estate movimentata

Con l'inizio della nuova stagione molto è cambiato in casa Toro. La maggior parte dei calciatori più importanti se ne sono andati, altri non sono stati riscattati e alcuni nuovi sono arrivati. Insomma, la squadra è in piena fase di rinnovamento. La continuità rispetto al passato è data quindi da pochi giocatori, tra i quali ovviamente Lukic, la sicurezza del centrocampo granata dell'annata 2021/2022 e la certezza da cui ripartire nell'annata 2022/2023.

Campionato da protagonista e l'obiettivo mondiale

L'ottimo campionato scorso dà a Lukic un'importante slancio per affrontare al meglio questa stagione in cui il Toro deve fare quel salto di qualità tanto agognato. Lui stesso ha la possibilità di consacrarsi e, forte della fascia di capitano, ha l'opportunità di vivere un campionato da protagonista e di scrivere una pagina importante della storia di questo club. Da lui quindi ci si aspetta molto, già a partire dal ritiro, nel quale ha il dovere di guidare il gruppo di lavoro e dimostrare di poter esserne un valido leader. In più è chiamato ad un inizio sprint: i primi mesi della stagione saranno decisivi per conquistare la chiamata del Ct della nazionale serba per il mondiale in Qatar.