Torino-Roma 0-1, Juric: “I regali si pagano ed è giusto così”

TURIN, ITALY - APRIL 08: Ivan Juric, Head Coach of Torino FC, reacts during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico di Torino on April 08, 2023 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine di Torino-Roma, partita valida per la 29esima giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni dei broadcaster per commentare il match prima di passare in conferenza stampa (QUI le sue parole in conferenza). Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN.

Avete concesso poco alla Roma, ma negli ultimi 30' non siete stati concreti. Cosa è mancato? "Abbiamo regalato un gol, come contro il Napoli. Non può succedere ma sta succedendo spesso. Poi abbiamo avuto qualche palla gol con Pellegri e Miranchuk. Non siamo riusciti a fare gol contro una Roma che si è chiusa e ci aspettava. I regali si pagano ed è giusto così"

Il Toro si è fermato spesso quando doveva fare il salto di qualità. Si può ancora sognare? "La squadra sta dando abbastanza di ciò che deve dare. Mancano 9 partite e bisogna entrare in partita meglio rispetto oggi e avere più fame di portare a casa il risultato, anche giocando più sporco. Non siamo ancora abbastanza forti per pensare in là"

Mancano gol da fuori area e sui piazzati? "Sui piazzati siamo veramente tristi. Li battiamo male, abbiamo pochi saltatori per fare gol. Siamo una delle squadre che ha subito di più sui piazzati e creato meno. Le caratteristiche dei giocatori sono tali che non ci permettono di essere pericolosi a sufficienza, abbiamo perso anche delle partite per degli angoli perché non siamo tosti e strutturati fisicamente. Si possono fare 7-8 punti

Rischiate la zona grigia senza obiettivi? "Siamo nella zona grigia e va bene che non siamo più in basso. E' normale che vogliamo fare di più ma è evidente che non abbiamo le capacità per fare qualcosa in più al momento"

I saluti con Belotti? "Lui è un grandissimo ragazzo, con noi si è comportato bene. Rimane uno splendido ragazzo, giusto salutarsi bene. Pensavo che giocasse dall'inizio visto il passato importante al Toro, oggi non ha giocato e va bene"