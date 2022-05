Torino-Roma, il pubblico torna numeroso: 16mila tifosi e Maratona esaurita

Solamente nella partita contro il Milan ci furono più tifosi allo Stadio Olimpico Grande Torino in questa stagione

Il Torino ha concluso il suo campionato di Serie A 2021/22 con una pesante sconfitta interna per 0-3 contro la Roma. A sostenere i granata erano però presenti un elevato numero di tifosi. I biglietti venduti per questa sfida sono stati ben 16.730, un numero che rappresenta il secondo miglior dato stagionale per il Toro. In questo campionato, infatti, solamente una volta si era riusciti a superare questa cifra. Si tratta del match contro il Milan dello scorso 10 aprile al quale erano presenti 23.472 tifosi. L'incasso totale per la società granata dalla vendita dei biglietti per il match contro la Roma è stato di 366.424 euro. La curva Maratona ha fatto registrare il sold-out per quest'ultima partita dell'anno.