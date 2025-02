Torino, Salama disattiva Instagram dopo le critiche sui social

L’avventura di Amine Salama al Torino non è iniziata nel migliore dei modi. L’attaccante francese, arrivato dal Reims nell’ultimo giorno di mercato, è stato accolto con scetticismo da parte di alcuni tifosi granata, mentre i suoi ex sostenitori non hanno risparmiato commenti ironici sotto il post con cui il Toro ha annunciato il suo acquisto. A destare perplessità sono soprattutto i suoi numeri poco incisivi: appena 4 gol e 2 assist in 79 presenze tra Ligue 1 e Ligue 2. Complice il clima di forte esposizione mediatica e le numerose reazioni ricevute, Salama ha scelto di disattivare il suo profilo Instagram..