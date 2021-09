Torino-Salernitana 4-0, l’analisi dei gol: Ansaldi è il signore degli assist

Il Torino ieri ha ottenuto il primo successo in campionato, sconfiggendo 4-0 la Salernitana allo stadio Olimpico Grande Torino. Per i granata si è trattata di una vittoria arrivata grazie al gioco sulle fasce, zona del campo da cui sono scaturiti 3 dei 4 gol. Si può affermare che l'abilità dei giocatori granata nel cross sia stata la chiave per vincere la partita. Cristian Ansaldi in particolare è stato perfetto contro la Salernitana come in occasione del gol che ha aperto l'incontro. Tutto nasce da un'incusione di Ricardo Rodriguez sulla fascia sinistra (Immagine 1).