Grande risposta dei tifosi del Torino per la sfida di domenica alle 12.30 contro la Salernitana. Come comunicato anche dalla società granata, sono più di 22 mila i tifosi attesi per il lunch match della 23esima giornata di Serie A. Tanti anche i supporter della Salernitana attesi all'Olimpico Grande Torino. Nel settore ospiti, infatti, sono rimasti solamente 100 tagliandi disponibili. Insomma domenica ci sarà ancora una volta una splendida cornice di pubblico.

Torino-Salernitana, più di 22 mila tifosi attesi: Primavera e Distinti quasi sold out

Ottima risposta da parte del pubblico di casa, che grazie anche agli ottimi risultati dell'ultimo periodo e un Toro sempre più vicino alla zona europea vuole spingere la squadra e continuare a sognare. Grazie anche alla promozione per gli Under 18, Primavera e Distinti sono praticamente sold out e sono rimasti pochi seggiolini liberi. In questi due settori per chi ha meno di 18 anni il biglietto costerà appena 10 euro. Grazie alla promozione sono praticamente terminati i tagliandi. Come sempre la Maratona è già sold out. In Tribuna, invece, ci sono ancora diversi biglietti disponibili.