Torino, Salvatore Sirigu spegne 39 candeline: auguri all’ex granata

Giornata speciale per uno dei giocatori più rappresentativi del Torino degli ultimi anni. Prima dell’avvicendarsi tra i pali di Paleari, Israel e Vanja Milinković-Savić, la porta granata era infatti saldamente difesa da Salvatore Sirigu. In Nazionale Sirigu è stato a lungo il vice di campioni del calibro di Buffon prima e Donnarumma poi, facendo parte anche del gruppo azzurro che ha conquistato il Campionato Europeo nel 2021. Un traguardo prestigioso che si inserisce in una carriera ricca di successi. Cresciuto calcisticamente nel Palermo, con cui ha vinto il campionato di Serie B, l'estremo difensore ha collezionato numerosi trofei a livello internazionale. Nel suo palmarès figurano quattro Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Coppe di Lega francesi e tre Trophée des Champions, tutti conquistati da protagonista con il Paris Saint-Germain. In Italia ha inoltre aggiunto alla sua collezione lo Scudetto di Serie A vinto con il Napoli nella stagione 2022-2023. Con la maglia del Torino ha lasciato un segno profondo: 152 presenze complessive, 221 gol subiti e ben 42 clean sheet, numeri che raccontano l’importanza e la continuità del suo contributo alla causa granata.