Torino-Sampdoria 1-0: guizzo di Radonjic, granata avanti al 45′

Il parziale al termine del primo tempo

Alberto Giulini

Ci pensa un guizzo di Nemanja Radonjic a sbloccare Torino-Sampdoria. Granata avanti di un gol al termine di un primo tempo giocato a ritmi blandi da entrambe le squadre. Gara dunque in discesa per gli uomini di Juric, costretti a rinunciare a Schuurs per un infortunio alla spalla destra. Il Toro sarà ora chiamato a gestire il vantaggio evitando cali di concentrazione come già avvenuto domenica a Bologna.

Le scelte: Juric senza centravanti — Con Pellegri costretto ad alzare bandiera bianca dopo gli ultimi test e Sanabria appena recuperato e senza novanta minuti nelle gambe, Juric deve nuovamente schierare una formazione senza centravanti di ruolo. Questa volta la scelta non ricade però su Karamoh, autore di una prova opaca al Dall'Ara contro il Bologna. A fare il falso nueve c'è dunque Vlasic, mentre si rivede Radonjic dal 1' a fare coppia con Miranchuk sulla trequarti. In mezzo al campo - complice anche lo stop di Juric - ci sono Linetty e Ricci, sugli esterni spazio a Singo e Vojvoda. In difesa l'unico confermato è Schuurs, affiancato da Zima e Rodriguez. Stankovic risponde invece con un 3-5-2 molto coperto: a guidare l'attacco ci sono Caputo e Montevago, in mediana l'ex Rincon.

La cronaca: la sblocca Radonjic — Al 6' scatta subito il giallo per Ricci, che trattiene Djuricic in mezzo al campo impedendo alla Samp di ripartire. Al ventesimo, dopo un avvio a ritmi molto blandi, è Schuurs ad alzare il ritmo con una cavalcata palla al piede che costringe Amione a commettere fallo al limite e spendere il cartellino. Nell'occasione l'olandese è però costretto ad alzare bandiera bianca ed al suo posto entra in campo Buongiorno. Quindi è Radonjic ad impegnare Audero con un destro a giro deviato in calcio d'angolo. Ed è proprio il serbo che al 28' porta in vantaggio il Toro con un preciso diagonale dall'interno dell'area di rigore. Un'azione che ha visto protagonista Radonjic, bravo a liberarsi in velocità e preciso nel battere a rete dopo uno scambio al limite con Vlasic e una deviazione di Rincon. La risposta blucerchiata è affidata ad un destro da fuori di Djuricic, che prova ad incrociare ma manda a lato. Quind è Ricci a sprecare una buona occasione, perdendo il tempo per battere a rete da buona posizione. Ma è l'ultimo sussulto di un primo tempo che ha regalato ben poche emozioni: dopo un minuto di recupero si va dunque al riposo con i granata avanti di un gol.