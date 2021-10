I migliori tweet dei tifosi del Torino, estasiati dalla netta affermazione dei granata contro la Sampdoria

Il Toro vince e convince contro la Sampdoria e fa vivere una bella notte ai suoi tifosi. Serata da sogno per il Gallo Belotti che entra in campo e al 94' realizza il suo centesimo gol in Serie A con una conclusione splendida. Ecco i migliori tweet dei tifosi del Toro: