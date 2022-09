Serie A, la classifica: il Torino fermo a 10 dopo la seconda sconfitta di fila

Come cambia la classifica dopo Torino-Sassuolo: i granata perdono in casa contro gli emiliani con una prestazione

Il Torino perde in casa contro il Sassuolo e colleziona la seconda sconfitta di fila. I granata avevano l'opportunità di giungere al secondo posto in classifica, ma perdono in casa con una grave involuzione nella fase di costruzione del gioco. Il Sassuolo sale a quota 9, ad un solo punto dal Toro in nona posizione, che ora rischia di essere ingolfato a metà classifica. I neroverdi dopo una partita di sofferenza riescono a chiudere salendo in cattedra e portando a casa i tre punti. Alvarez è il mattatore della serata.