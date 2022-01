Torino-Sassuolo 1-0: la sblocca Sanabria, granata meritatamente avanti al 45′

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti al Grande Torino

Alberto Giulini

È un 1-0 che sta a dir poco stretto al Toro quello maturato al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco di Torino-Sassuolo. Granata avanti con Sanabria al 16' e nettamente padroni del campo, tanto da sfiorare il raddoppio in più di un'occasione. Strada dunque in discesa per la banda Juric, chiamata nella ripresa a chiudere una partita fin qui dominata.

LE SCELTE - Juric conferma in blocco l'undici che sabato scorso aveva sconfitto la Sampdoria. Davanti a Milinkovic-Savic c'è nuovamente Zima a completare il terzetto difensivo con Bremer e Rodriguez. In mezzo al campo ancora Mandragora e non Pobega al fianco di Lukic, sugli esterni Singo e Vojvoda. A guidare l'attacco Sanabria supportato da Praet e Brekalo. Nel Sassuolo si rivede invece Berardi dopo la squalifica e il Covid nel tridente a tinte azzurre con Scamacca e Raspadori.

LA CRONACA - Il primo vero squillo della gara arriva dopo dodici minuti con Sanabria, che imbeccato da Praet manda alto di testa da buona posizione. È il preludio al gol del vantaggio che arriva pochi minuti più tardi proprio con il paraguayano, che di testa non lascia scampo a Consigli. Nell'occasione decisiva una sponda di Singo, bravo a servire Sanabria su lungo cross dalla sinistra di Brekalo. Anche dopo il vantaggio sono sempre i granata a spingere con maggior insistenza, sfiorando il gol del 2-0 poco dopo la mezzora, con Consigli provvidenziale a negare la doppietta con i piedi da due passi a Sanabria. Non cinico nell'occasione il diciannove granata, in equilibrio precario ma pur sempre all'interno dell'area piccola. Al 38' è ancora il paraguayano ad insaccare da due passi sugli sviluppi di schema da calcio d'angolo, ma il guardalinee segnala subito una netta posizione di fuorigioco di Singo, autore dell'assist. Nemmeno il tempo di ripartire che Mandragora, con un gran sinistro dai venticinque metri spacca il palo alla sinistra di Consigli. Si va dunque a riposo con i granata avanti di un gol e chiamati a chiudere una partita fin qui a senso unico.