Torino-Sassuolo 1-1, il tabellino: Bremer salterà l’Udinese, espulso Juric

Ecco il resoconto con tutti gli eventi della sfida tra Torino e Sassuolo della 23^ giornata di Serie A

Il Torino si deve accontentare di un punto nella sfida con il Sassuolo che lascia molto amaro in bocca ai granata (qui la cronaca). Dal punto di vista disciplinare è arrivata un'altra brutta notizia per i granata che dovranno fare a meno di Bremer nel prossimo match del 6 febbraio a Udine: il difensore, ammonito, era diffidato. Nel Toro sono stati ammoniti anche Pobega e Mandragora ma non erano nella lista dei diffidati. In seguito al triplice fischio è stato espulso anche il tecnico granata Ivan Juric per eccessive proteste.