Torino: Schuurs mostra i suoi allenamenti in palestra

La situazione legata a Perr Schuurs è sicuramente una delle più grandi incognite degli ultimi tempi. Il difensore è fermo ai box dal 21 ottobre del 2023, quando durante la sfida contro l'Inter allo stadio Olimpico Grande Torino si procurò un brutto infortunio. Da quel momento il giocatore non ha più calcato il terreno di un campo da calcio, subendo ben due operazioni, sempre assistito dal professor Sonnery-Cottet di Lione e dallo staff medico del Torino. Le tempistiche di riabilitazione hanno superato qualsiasi previsione negativa e come se non bastasse sembra che per il rientro di Schuurs bisognerà aspettare ancora molto tempo. Dopo diverso tempo l'olandese è tornato a farsi sentire, postando alcune brevi clip nelle storie Instagram in cui mostra i propri allenamenti. A seguire il video.