Senza l'ex Ajax in difesa i granata hanno battuto solamente la Fiorentina, questa rimane l'ultima sfida in cui non ha giocato il centrale olandese

L'assenza di Perr Schuurs peserà e ha pesato. Lo dice lo storico della stagione del Torino, che senza di lui ha strappato appena una vittoria a Firenze e poi per il resto non è mai riuscito a ottenere il bottino grosso. Sono infatti tre sconfitte (di cui una contro il Napoli con Schuurs subentrato a cinque minuti dalla fine della partita), due pareggi e quell'unico successo contro la Viola a Firenze i risultati ottenuti senza l'olandese ex dell'Ajax.

Torino, senza Schuurs una sola vittoria e tre sconfitte — Juric ha trovato in lui una guida per il pacchetto arretrato e anche un'arma importante per la fase d'impostazione. Schuurs, infatti, sarà sicuramente meno decisivo di Bremer in chiusura e in marcatura, ma quando deve far partire l'azione ha una proprietà di palleggio di buonissimo livello. Saper gestire il possesso è fondamentale anche quando la squadra ha bisogno di difendere e di subire di meno. Per questo senza di lui i granata hanno patito di più. Goleade i granata non le hanno comunque mai prese (i peggiori risultati sono stati i 3-1 contro Atalanta e Napoli), ma hanno trovato difficoltà nel portare a casa risultati positivi.

Al suo posto Juric si è spesso affidato a Buongiorno. Soltanto una volta la scelta non è ricaduta sul difensore centrale scuola Toro ed era per la partita contro la Roma, quando al centro della difesa era stato messo Zima. Ora che il difensore ceco non ci sarà, pare quasi scontato su chi ricadrà la scelta. Nelle gare senza Schuurs (fatta eccezione la gara d'andata contro i giallorossi appunto) il terzetto difensivo era composto da Djidji e Rodriguez braccetti e Buongiorno perno centrale. Adesso contro la Salernitana rimane da capire se giocherà Gravillon o il francese ex Nantes sul centro destra, per il resto le scelte sembrano già fatte. Il Toro, quindi, sarà anche chiamato a smentire il suo storico stagionale e dare continuità alla vittoriosa trasferta di Firenze (ultima gara senza Schuurs) per smentire l'assioma: senza l'ex Ajax non si vince. Le possibilità ci sono.