Torino, si possono migliorare i 44 punti dello scorso campionato: ecco perché

Come leggere la classifica alla sosta per le Nazionali? Si può dire che con 6 punti sui 12 disponibili Roberto D'Aversa ha fatto il suo. Ha vinto in casa contro una Lazio inerme e ha stravinto con merito contro il Parma. Ha perso a Napoli non esprimendosi al meglio e ha perso combattendo a Milano contro il Milan. I 6 punti colti rappresentano una boccata d'ossigeno preziosa per i granata. La classifica non può essere soddisfacente perché la squadra continua a navigare nella zona destra della graduatoria e sta continuando la propria rincorsa verso la salvezza, però per come si erano messe le cose a febbraio gli attuali 33 punti con un margine di 6 lunghezze sulla zona rossa a otto giornate dal termine non sono un bottino da scartare. Dunque, la situazione alla sosta per le Nazionali appare rassicurante e il Torino impugna ancora il coltello dalla parte del manico.

Il calendario da qui alla fine: si può pensare a superare quota 44

La classifica dice che il Torino occupa la quattordicesima posizione, ha gli stessi punti del Genoa che lo precede. Potenzialmente fino al Parma (dodicesimo con 34 punti) è aperta la lotta per il mantenimento della categoria. Dall'Udinese in su non ci sono più dubbi sulla salvezza. Dietro al tandem composto da Torino e Genoa ci sono Cagliari a 30, Fiorentina a 29, Cremonese e Lecce a 27. Spacciate e ormai con più di un piede in Serie B Pisa e Hellas Verona, appaiate a 18 punti. Il margine di 6 lunghezze rispetto a Cremonese e Lecce può apparire rassicurante per Duvan Zapata e compagni anche perché di punti a disposizione ce ne sono ancora soltanto 24. Il Torino potrebbe anche ambire a fare meglio rispetto alla sua stessa versione targata 2024/2025, non tanto per il piazzamento (difficile pensare all'undicesimo posto) quanto per i punti (44); ne mancano infatti 11 per eguagliare quel dato e da qui alla fine il Torino affronterà tre squadre alle sue spalle in classifica (Pisa in trasferta, Verona in casa e Cremonese in trasferta), poi avrà Udinese e Sassuolo che navigano tranquille a metà classifica. Gli scontri più complessi saranno contro Inter, Cagliari e Juventus.