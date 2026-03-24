Torino, sosta nazionali: D’Aversa al Filadelfia per ritrovare i centrocampisti

Casadei, Ilic e Anjorin: al Filadelfia per aumentare il proprio minutaggio

Dall’arrivo di Roberto D'Aversa, ormai quattro giornate fa sulla panchina del Torino, ci sono tre centrocampisti che hanno trovato pochissimo spazio: Cesare Casadei, Ivan Ilić e Tino Anjorin. In totale hanno collezionato appena 96 minuti in quattro partite e nessuno è mai partito titolare. Casadei è subentrato contro Lazio (18’), Napoli (24’) — trovando anche il gol che ha accorciato le distanze — e Milan (17’). Il tecnico, in conferenza, ha spiegato il suo scarso utilizzo richiamando l’attenzione sullo scarso impegno del giocatore. Situazione simile per Anjorin, che ha vissuto una stagione tra panchina e problemi fisici: in Serie A 13 presenze complessive, di cui una sola da titolare. Nelle ultime uscite è entrato per uno spezzone contro il Napoli e nel recupero contro il Parma. Più complesso il percorso di Ilić: sotto la guida di Marco Baroni aveva iniziato a trovare continuità tra ottobre e novembre, partendo titolare in tre gare consecutive contro Bologna, Pisa e Juventus, prima dello stop per lombosciatalgia che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Con D’Aversa ha giocato una ventina di minuti all’esordio contro la Lazio, salvo poi finire nuovamente ai margini. Dunque, chi per un motivo, chi per un altro, i tre centrocampisti partono oggi dietro nelle gerarchie, con Emirhan Ilkhan, Matteo Prati e Gvidas Gineitis davanti, senza dimenticare l’intoccabile Nikola Vlašić. I tre giocatori resteranno a Torino e la sosta può rappresentare un’opportunità: Casadei, Ilić e Anjorin avranno, infatti, due settimane per ritrovare condizione fisica e ritmo. Dall’altra parte, D’Aversa ha bisogno di recuperarli il prima possibile per avere più soluzioni e alternative in un reparto ancora in cerca di equilibrio, in vista del finale di campionato.