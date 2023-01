Torino-Spezia 0-1, le reazioni social: “Così neanche lo scudetto del decimo posto”

I migliori tweet sulla partita persa dal Torino contro lo Spezia: "Bayeye e Adopo puniti per averci fatto illudere"

Nzola riporta il Torino sulla terra: i granata crollano in casa contro lo Spezia ed escono tra i fischi del Grande Torino. Probabilmente la peggior partita stagionale, con il Torino mai veramente pericoloso e uno Spezia che ha banchettato in casa dei granata. Sui social esplode l'insoddisfazione dei tifosi granata, causata da una prestazione non all'altezza e da un altro risultato negativo dopo i pareggi con Verona e Salernitana.