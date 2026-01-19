Torino, sui social è di nuovo silenzio dopo la tempesta

Nel giro di pochi giorni il Torino ha affrontato due volte la Roma, ma le sensazioni lasciate dalle due partite sono state completamente diverse. Gare talmente lontane tra loro, almeno nello spirito, da sembrare giocate da squadre differenti. E in effetti le differenze si sono viste chiaramente anche nelle formazioni: nel match di ritorno la Roma, rinforzata dai nuovi acquisti, è riuscita a mettere in difficoltà un Toro che solo pochi giorni prima l’aveva battuta a casa sua. I granata, al contrario, si sono presentati con una rosa ridotta e diverse assenze pesanti, su tutte quella del capitano Duvan Zapata, costringendo Baroni a soluzioni di emergenza. Il risultato finale parla chiaro: 0-2 per i giallorossi. Per il Toro, zero gol, zero punti e zero reazioni sui social, dove è tornato il silenzio dopo l’entusiasmo acceso dalla vittoria in Coppa Italia.