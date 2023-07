Torino, test fisici in mattinata al Filadelfia: ancora assenti alcuni Nazionali

Torino, la mattinata al Filadelfia per il gruppo granata

La mattinata è stata prevalentemente dedicata ai test fisici in palestra per quanto riguarda i giocatori di movimento. Alle prove fisiche è stata intervallata per alcuni giocatori una parte atletica sul campo secondario dedicata alla corsa. Tra chi l'ha svolta anche Schuurs, Dembelé e Seck. I portieri hanno continuato invece a lavorare nel campo secondario sotto la guida del preparatore Massimo Cataldi. Assenti ancora i giocatori reduci dagli impegni con la Nazionale, la prima parte di loro tornerà nella giornata di venerdì 21 e si unirà ai compagni al Filadelfia (attesi Milinkovic-Savic e Gineitis). Gli ultimi, ovvero gli Under 21, si aggregheranno ai granata direttamente a Pinzolo.